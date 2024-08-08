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微信、抖音 恐得繳「蘋果稅」

經濟日報／ 記者林宸誼謝守真／綜合報導
傳微信和抖音也要被徵收「蘋果稅」。 美聯社
傳微信和抖音也要被徵收「蘋果稅」。 美聯社

蘋果被曝傳出考慮對微信抖音加收「蘋果稅」。蘋果公司正在加大對騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。據瞭解，開發者能夠利用類似的漏洞繞過蘋果生態，將使用者引流至外部支付系統，逃避蘋果通常收取的30%抽佣費用。

業內人士透露，蘋果對騰訊和字節的施壓，劍指目前蓬勃發展的小遊戲市場。對於抖音，蘋果的目標還不只有小遊戲，更有近年來大熱的短劇業務，這也是先前逃避「蘋果稅」的重災區。

蘋果5月初就警告騰訊，如果不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將拒絕提供微信更新，在6月又警告了抖音。

所謂的「蘋果稅」指的是通路分成，手機應用商店透過抽成的方式，獲得遊戲使用者充值的利潤。蘋果應用商店的分成比率約為30%，這也代表用戶在iOS應用商店下載遊戲後。每充值人民幣1元，就有人民幣0.3元進入蘋果的口袋。

澎湃新聞報導，多位業內人士證實此消息屬實。不過騰訊和字節跳動方面並未給出回應。目前蘋果和微信、抖音平台方仍在博弈中，三方尚未達成一致。

先前無論是小遊戲還是短劇，開發者透過各種方式，繞過蘋果支付系統和「蘋果稅」，已經成為大陸業內慣例。

使用者 微信 抖音

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