寧德動力電池市占 冠全球

南韓市場調研機構SNE Research發布最新數據顯示，今年上半年，全球動力電池用量達到364.6GWh（百萬度），年增22.3%。

其中，大陸「動力電池一哥」寧德時代裝車量增長29.5%，為137.7GWh，市占率達37.8%，依然穩居全球榜首。

上半年全球動力電池裝車量市占排名 圖／經濟日報提供

大陸另一巨頭比亞迪上半年電池裝車量增長22%，為57.5GWh，以15.8%的市占率排名第二；韓企LG能源解決方案年增5.7%（46.9GWh），維持第三位；另一韓系SK On增長5.4%（17.3GWh），位列第四。

展望下半年，該機構預計，受到金屬價格穩定和主要客戶的新車型推出，將部分緩解動力電池需求放緩問題並恢復增長。

綜觀前十大汽車電池企業，日本企業僅一家松下（Panasonic），市占率4.4%，排名第七；南韓電池廠有LG能源解決方案、SK On、三星 SDI等三家，而大陸企業便占了六家，合計市占率為64.9%。

除了寧德時代、比亞迪以外，分別是中創新航、國軒高科、億緯鋰能與欣旺達，市占率分別為4.6%、2.5％、2.1%與2.1%，分別位居第五、第八、九與十位。

值得注意的是，韓系電池企業LG能源解決方案、SK On、三星 SDI 等韓國三大電池製造商的全球電動汽車電池使用量雖然年增率增長。

不過，今年上半年韓系動力電池全球市場裝車量占有率較去年同期下降了3個百分點，為22.1%。

報告指出，寧德時代的電池則被中外主要汽車廠商採用，包括理想、極氪、問界、特斯拉 Model 3 / Y、BMW iX、賓士EQ 系列、福斯ID.系列多款車型。儘管第2季營收年增率13.2%，但其淨利年增13.4%，達到人民幣123.6億元，創歷史第三高。

韓系電池廠三星SDI電池用於BMWi4、i5、i7 和奧迪Q8 e-tron等車型上，LG能源解決方案的動力電池則被用於特斯拉 Model 3 / Y、福斯 ID.4、福特電馬、凱迪拉克銳歌等車型。