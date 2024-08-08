陸新能源車滲透率 超越油車

大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）統計數據顯示，7月大陸乘用車市場中，新能源車零售87.9萬輛，占整體乘用車銷售比重（滲透率）達50.84%，新能源汽車滲透率首次有完整月份超過傳統燃油車。

7月大陸乘用車市場新能源零售87.9萬輛，年增37%、月增3%，今年以來累計零售499.1萬輛，年增34%。

數據顯示，7月大陸整體乘用車市場零售172.9萬輛，年減2%、月減2%。今年前7月累計零售 1,156.8萬輛，年增2%。

IT之家報導，此前在2024年4月上半月，大陸國內新能源車零售滲透率首次突破50%，如今，大陸新能源汽車滲透率首次有「完整月份」突破 50%。

據快科技報導，比亞迪董事長王傳福今年2月就曾預言，2024年新能源汽車單月滲透率將超過50%。

王傳福當時指出，當前汽車產業變革已進入深水區，新能源汽車發展只會越跑越快。比亞迪執行副總裁何志奇指出，7月大陸新能源汽車的終端上險滲透率達50.8%，代表新能源車真正成為主流。