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兩岸貿易 緩慢回溫

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

大陸海關總署發布最新數據顯示，7月兩岸進出口總額為262億美元，與去年同期相比增加約16.5%。其中，大陸自台灣進口193億美元，年增14.4%，而大陸對台灣出口69億美元，年增23.1%。

數據顯示，今年1至7月兩岸進出口總額為1,588億美元，與去年同期相比增加約9%。其中，大陸自台灣進口1,159億美元，年增7.4%，而大陸對台灣出口429億美元，年增13.3%。今年前七月，台灣對大陸貿易順差達730億美元。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，受到全球消費回升、電子產品去庫存周期結束影響，兩岸貿易今年還是會緩慢回溫，而不是大規模攀升。

產業界指出，7月兩岸經貿出現兩位數復甦，除了去年基數較低外，一些台商在過去幾年回流台灣後，部分原材料也可能轉從大陸進口，也是推升大陸對台出口較顯著成長的原因之一。而同時，也要留意是否有陸企藉由台灣洗產地的疑慮。

展望兩岸經貿後勢，王國臣指出，明年兩岸貿易數據恐怕又會往下掉，最主要的原因是美國經濟衰退，美國消費市場應該也會冷卻下來，所以明年兩岸貿易恐不太樂觀。

消費 美國經濟

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