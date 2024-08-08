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國泰航空投資4100億 鞏固香港航空樞紐

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港國泰航空宣布，未來七年將投資逾一千億港元（約合新台幣四千一百億元），配合香港機場第三跑道建成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

國泰集團主席賀以禮說，香港第三跑道系統快要落成，將推動香港航空業邁進新紀元，未來數年充滿發展新機遇，對香港及國泰均是令人振奮的時刻。集團在未來七年投資逾一千億港元，配合其積極發展策略，進一步提升顧客體驗，並配合機場三跑道系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

國泰航空這項重大投資涉及機隊、客艙產品、貴賓室、數位升級及可持續發展等領域，包括將訂購卅架空中巴士Ａ三三○─九○○型號客機，並有權額外增購卅架。此款區域廣體客機預計將於二○二八年起陸續交付，加入國泰航空機隊主要服務亞洲航線。

連同最新訂單，國泰未來將接收逾百架新一代飛機，並有權再額外增購逾八十架飛機，涉及不同機型，包括窄體客機、區域廣體客機、長途廣體客機及大型貨機。

國泰宣布七年發展大計，背景之一是其公布半年業績，受到收成向好的鼓舞。今年上半年，國泰航空營收四九六億港元，按年成長約百分之十四。

賀以禮表示，國泰於上半年再次取得強勁業績，集團客運航班已按計畫於第二季恢復至疫情前百分之八十的水平。隨著市場增加更多客運航班，收益率已開始按預期轉趨正常，預計將在明年第一季達到疫情前百分之百的水平。國泰將於今年底前增加五千名集團員工，員工總數將達二萬九千人，以支持集團的發展步伐。

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