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陸7月出口放緩 囤晶片進口大增

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
陸海關總署公布7月外貿數據顯示，以美元計價，出口年增百分之7，不如預期。聯合報系資料照片
陸海關總署公布7月外貿數據顯示，以美元計價，出口年增百分之7，不如預期。聯合報系資料照片

大陸海關總署昨日公布七月外貿數據顯示，以美元計價，出口年增百分之七，遜於預期，增速放緩至三個月以來最低點；進口較去年同期大增百分之七點二，遠超預期，扭轉上個月下降百分之二點三的表現，並創三個月來最強勁表現。

分析指出，七月出口表現加劇了外界對大陸龐大製造業前景的擔憂。而在歐美可能推出新一波出口管制措施前，大陸企業爭相增加晶片存貨，導致進口增加；另有觀點認為，進口增速快於預期，表明內需改善出現初步的積極跡象。

路透報導，宏觀經濟學家黃子春表示，出口放緩主要源於出口價格下跌，而出口量仍接近歷史高位。荷蘭國際銀行大中華區首席經濟學家林恩·宋分析，由於基期效應，大陸出口在近期可能保持個位數增長，但考慮到外部需求放緩和關稅，下半年對外出口出貨量將面臨更大壓力。

彭博社指出，大陸七月出口意外放緩，顯示對外貿易對第三季GDP的支撐作用可能減弱。鑑於美國經濟前景疲軟，加上大陸零售銷售低迷，除非採取更有效的刺激措施，否則大陸今年經濟成長可能會低於官方百分之五的目標。

分國別看，據財新網測算，七月大陸對歐盟以外的多數經濟體的出口表現不同程度走弱。其中對最大貿易夥伴東協的出口增長百分之十二點四，對美國增長百分之七點七，低於前值但皆高於出口總體增速。對歐盟出口則年增百分之八點三，增速加快四點三個百分點。

華爾街日報認為，上述數據表明，歐美關稅阻力並未削弱大陸在主要市場的出口勢頭，許多商家趕在更多懲罰性措施推出前發貨。

從商品看，大陸七月機電產品、高新技術產品出口好轉，包含手機、液晶平板顯示模組、積體電路等增速皆加快；汽車及底盤出口增速反彈一點二個百分點至百分之十三點八。在消費電子產品和汽車出口好轉的同時，相關商品進口表現亦改善，七月積體電路進口增速加快，汽車及底盤進口也由降轉增。

進口方面，澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬表示，大陸企業在美國將進一步限制晶片出口前，爭相購買晶片，是進口數據亮眼的原因。展望未來，他認為上升的貿易周期可能已經結束了，預計第三季的進口和出口都將會放緩。

兩岸貿易部分，七月進出口貿易總額二六二億美元，年增百分之十六點六。其中，大陸對台出口六十九億美元，成長百分之廿三點一，自台灣進口一九三億美元，年增百分之十四點四。今年前七個月兩岸貿易累計增長百分之九，較大陸整體外貿百分之三點五的增幅強勁。

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