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金價太高不買了？陸央行連續三個月暫停增持黃金

聯合報／ 大陸中心／即時報導
截至7月底，大陸央行已連續三個月暫停增持黃金。（美聯社）
截至7月底，大陸央行已連續三個月暫停增持黃金。（美聯社）

根據大陸國家外匯管理局7日公布的數據，截至7月底，中國黃金儲備為7,280萬盎司，與4月底、5月底、6月底持平。亦即，大陸央行已連續三個月未增持黃金，在此之前，大陸央行曾連續18個月增持黃金，引發外界高度關注。

8月1日，國際黃金價格在場外交易中一度達到每盎司2,500至2,550美元區間，再創歷史新高。分析師認為，美國即將降息的預期、中東局勢帶來的地緣政治風險等因素，都對金價上漲起到了支撐作用。

根據世界黃金協會的數據，中國人民銀行（大陸央行）是2023年最大的官方黃金買家，淨購買量達723萬盎司，是至少自1977年以來的單年最高購買量。

對於人行突然暫停增持黃金，東方金誠首席宏觀分析師王青早前曾對大陸央廣網表示，這或許與近期國際金價上漲幅度顯著擴大等因素有關。

王青認為，在黃金價格處在歷史高位的背景下，適當調整增持節奏，有助於控制成本。他指出，2019年9月國際金價年比漲幅達26.1%後，人行也曾自2019年10月起暫停增持黃金。直到2021年下半年起，黃金價格轉向波動走弱，人行才於2022年11月恢復黃金增持。

王青稱，前期人行持續增加黃金儲備，背後主要是受國際儲備結構優化需求推動。與此同時，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能增強主權貨幣的信用，為推進人民幣國際化進程創造有利條件。他預期，大陸央行增持黃金仍是大方向。

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