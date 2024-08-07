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國台辦設台獨分子舉報信箱 陸學者：打擊行動更具體

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
廈門大學台灣研究院教授唐永紅。（圖／取自中國台灣網）
廈門大學台灣研究院教授唐永紅。（圖／取自中國台灣網）

繼6月發布懲治「台獨」的意見後，大陸國台辦官網7日新增一項「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，並提供舉報信箱，廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，相比過去更多的是在態度宣示上「反對台獨」，如今，大陸方面已將「懲治台獨」堤上議事日程，所謂「打擊、清除台獨」的行動就會越來越具體，政策也會越來越完善，以更有效的「反獨促統」。

唐永紅受訪表示，大陸在2022年8月發布第三份「台灣問題白皮書」時，就表明民進黨當局的謀「獨」行徑，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙，今年2月的對台工作會議上，也提到「堅決打擊台獨分裂」，因此，6月大陸有關部門發布了關於依法懲治「台獨」頑固分子的意見。

在此之下，就大陸國台辦、公安部官方網站均新增有關「依法懲治『台獨』頑固分子」的欄目，唐永紅直言，這顯示相關部門已將打擊「台獨」頑固分子作為常態性的工作。

他說，過去大陸更多的是在態度宣示上「反對台獨」，隨兩岸關係變化和政策調整，現在「打擊、粉碎台獨」的行動會越來越具體，包括在欄目中設立舉報窗口信箱，就是要向社會公開徵集線索和證據，以便對「台獨」頑固分子量刑定罪，或新增認定還有哪些也是「台獨」頑固分子。

唐永紅表示，相信隨著行動推進，已被列入清單的「台獨」頑固分子將陸續被量刑定罪，名單也可能會「越來越長」，且宣判的時間點也不一定要等到「統一後」，因為在「統一前」對「台獨」頑固分子的既有犯罪行為量刑定罪，對大陸而言更有打擊台獨、反獨促統的作用。

就官方網站更新欄目，大陸國台辦目前並未多做表述。經實際查閱，進入大陸國台辦官方網站後，可見一個題為「依法懲治『台獨』頑固分子」的浮動視窗，在「專題」欄目中也可以找到，點入後可進入專欄頁面，內有五個版塊，分別為「清單在列的『台獨』頑固分子」、「中共中央台辦、國務院台辦發言人有關表態」、「法律文件」、「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」、「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」。

另，大陸公安部官方網站也在政策文件表列中，新增了一條「依法懲治『台獨』頑固分子」欄目，發布時間為2024年8月7日，點入後有「清單在列的『台獨』頑固分子」，和「法律文件」兩項主要內容。

台獨 國台辦 專欄

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