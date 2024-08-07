A股底部近？陸上市公司買庫藏股金額逾5,200億 再創新高

中國證券報報導，今年以來，截至5日，A股市場已有超2,000家上市公司宣布回購股票（買回庫藏股）。其中，超過1,800家真金白銀投入市場回購，合計回購金額達人民幣1,225億元（約新台幣5,212億元），超過2021年度回購總額的1,211億元，創歷史新高。分析認為，上市公司回購能夠釋出市場底部近等積極訊號，同時註銷庫藏股也能提升每股價值。

今年以來的回購潮中，實施註銷式回購在A股上市公司中逐漸普及，有多家上市公司如聯創光電一樣變更回購用途為「用於註銷並相應減少註冊資本」，也有多家上市公司發布回購相關公告時即為「用於註銷並相應減少註冊資本」。包括鴻海旗下的工業富聯也參與在這一波回購註銷中。

中信建投首席策略分析師陳果表示，上市公司回購股份後進行註銷導致股本減少，在當期利潤與分紅比率不變的情況下，每股收益、每股淨資產回報率、每股分紅等財務指標將提升，從而提升上市公司股票的內在價值。

上市公司回購股票除了提升公司股票內在價值外，同時也會向市場釋出訊號。融智投資高級研究員包金剛指出，「對A股市場來說，回購潮爆發意味著市場底部特徵明顯。」也向市場傳遞股價被低估信號，同時向市場釋放流動性，有助於提升投資者的信心和風險偏好。

大陸政策也積極鼓勵上市公司回購。大陸國務院4月發布意見指出，研究將上市公司市值管理納入企業內外部考核評價體系，引導上市公司回購股份後依法註銷；此外，大陸證監會5月修訂《關於加強上市證券公司監管的規定》，鼓勵形成實施股份回購的機制性安排，積極通過一年多次分紅及回購註銷的方式提升股東回報、優化治理結構。

摩根士丹利此前對大陸股票抱持謹慎樂觀態度，認為大陸官方支持股票回購和配息，有望幫助提振股價。