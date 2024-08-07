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國台辦官網增「懲獨」欄 陸學者：發揮威懾作用

中央社／ 上海7日電

中國大陸國台辦官網首頁增加「懲獨」專欄，公布舉報電子信箱。大陸學者分析，這可視作落實「懲獨」司法文件具體動作，有被點名案例、有舉報途徑，將可發揮威懾、震懾作用。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）官網首頁增添「依法懲戒台獨頑固份子」專欄，點進去欄目後可看到，其在網頁上方列出先前被點名的「台獨頑固份子」10人，接著羅列法律文件，最下方公布舉報電子信箱。

上海台灣研究所長倪永杰7日對中央社表示，這可視作「關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」推出後的具體落實，有先前被點名案例、有舉報途徑，「這有引以為戒警惕的意味，可發揮威懾、震懾作用」。

倪永杰提到，「懲獨」也是整體對台工作一部分，大陸對於一般老百姓提倡融合發展，願意一起分享發展機會；若是有違背相關法規行為，必然要採取必要措施、手段，「大陸必須維護國家主權、維護國家領土完整」。

金門胡姓釣客滯留大陸4個多月，他在今天返抵金門。倪永杰認為，胡姓釣客返抵金門與國台辦官網頁面更動，這兩起事件可說相互獨立，也可以說有所關聯，彰顯的都是對台整體政策，「對老百姓要融合發展，對於分裂勢力，該下重手就要下重手」。

上海東亞研究所副所長包承柯對中央社指出，這是跟著「懲獨」司法文件一套的措施，透過網站功能進一步地表現出大陸的態度；在「0214事件」落幕後，有些台灣輿論誤會兩岸有了全新開始，大陸必須再次強調立場，「在反台獨問題上，沒有討價還價餘地」。

包承柯表示，「0214事件」得以協商解決，這算是兩岸近來的「積極變化」，不過不等於兩岸關係、兩岸互動有全新開始，「大陸對台政策很明確，不會有任何的含糊，透過（調整國台辦官網）動作，重申對於台獨分裂行為不能容忍」。

台獨 國台辦 金門

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