微信、抖音難逃蘋果稅？專家：蘋果此舉出於營收壓力

大陸知名社群平台微信跟抖音要被美國蘋果公司收稅了嗎？彭博指出，蘋果正在加大對騰訊、字節跳動的施壓力道，要求兩家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。同時，開發者能夠利用類似的漏洞繞過蘋果生態，將用戶引流至外部支付系統，逃避蘋果通常收取的30%抽傭費用。有業內人士透露，蘋果此舉目標還不只有小遊戲，更有劍指近年來大熱的短劇業務趨勢。

據彭博報導，蘋果早在今年5月就已向騰訊發出警告，並要求其取消開發者和用戶繞過蘋果生態系統的能力，否則將停止提供對微信的更新。此後，在6月，抖音也收到類似警告。

對於此一消息，澎湃新聞引述多位業內人士證實此消息屬實。不過，騰訊和自結跳動方面尚未給予回應。同時，目前蘋果和微信、抖音仍在博弈中，三方尚未達成協議。

而蘋果發言人對此則表示，依據其指導方針，所有數位商品的銷售都必須通過其系統，其審核團隊可能會拒絕違反該政策的應用程式更新申請。

報導指，不論是小遊戲還是短劇，開發者先前透過各種方式繞過蘋果支付系統和「蘋果稅」，「已經成為業內慣例」。而以小遊戲為例，使用者可以透過遊戲自備的客服中心入口，進入客服會話頁面進行儲值，從而繞過蘋果自帶的支付系統。

據了解，所謂「蘋果稅」，即是管道分成，手機應用商店透過抽成的方式，獲得遊戲用戶充值的利潤。蘋果應用商店的分成比例約為30%。「手機廠商透過應用程式商店抽成是業界慣例。」不同通路的抽成比例也有差別，蘋果應用商店的抽成比例約為30%，並非業界最高。

暴走遊戲前CEO張均指出，蘋果此舉主要出於緩解自身的營收壓力考慮。「蘋果自身在大陸的營收下滑，而小遊戲的市場增長卻很快，通路方希望從中分一杯羹。」

據第三方數據顯示，2023年大陸小遊戲市場規模已超人民幣400億元（約合新台幣1,760億元），2024年預期超越600億元。單小程式遊戲，2023年市場營收已超200億元，年增300%。而蘋果第三財季在大中華區營收年減6.5%至147.3億美元，低於分析師預期的152.6億美元。

此外，值得一提的是，「蘋果稅」正在全球遭遇質疑，蘋果也深陷反壟斷調查。今年3月，歐盟對蘋果處以18.4億歐元的罰款，因為該公司涉嫌濫用其在音樂串流應用程式分發市場的主導地位。而為規避歐盟「數位市場法案」帶來的監管風險，蘋果也宣布從3月起在歐盟實施全新的「蘋果稅」政策，抽傭從30%和15%下調至17%和10%。

同一時間，美國司法部也對蘋果發動反壟斷訴訟，控其對消費者、開發者和競爭對手企業利益造成損害。

心動網路CEO黃一孟評論稱，「蘋果雖然還不敢直接下架微信抖音，但可以卡著新版本更新不給他們過審，就是封閉平台之惡，只要不給使用者自由安裝軟體的許可權，平台永遠可以卡著App勒索收稅，今天可以要30%，明天就可以要50%，一切都由封閉平台自己說了算。」