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陸新能源車七月滲透率達50.84% 首超傳統燃油車

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪董事長王傳福今年2月就曾預言，2024年新能源汽車單月滲透率將超過50%。（網路照片）
比亞迪董事長王傳福今年2月就曾預言，2024年新能源汽車單月滲透率將超過50%。（網路照片）

大陸乘聯分會7日公佈初步統計數據，乘用車市場新能源零售87.9萬輛，乘用車廠商新能源批發95.5萬輛，按此數據計算，2024年7月份新能源汽車零售銷量佔比達 50.84%，首次有完整月份突破超過傳統燃油車。

七月數據顯示，乘用車市場新能源零售87.9萬輛，年增37%，月增3%，今年以來累計零售499.1萬輛，年增34%；全國乘用車廠商新能源批發95.5萬輛，年增30%，月減3%，今年以來累計批發557.5萬輛，年增30%。

其他數據顯示，大陸乘用車市場零售172.9萬輛，年減2%，月減2%，今年以來累計零售 1,156.8萬輛，年增2%；大陸全國乘用車廠商批發195.6 萬輛，年減5%，月減10%，今年以來累計批發1,370.8萬輛，年增4%。

IT之家報導，此前在2024年4月上半月，大陸國內新能源車零售滲透率首次突破50%，如今，大陸新能源汽車滲透率首次有「完整月份」突破 50%。

據快科技報導，比亞迪董事長王傳福今年2月就曾預言，2024年新能源汽車單月滲透率將超過50%，王傳福指出，當前汽車產業變革已進入深水區，新能源汽車發展只會越跑越快。比亞迪執行副總裁何志奇也確認，7月大陸新能源汽車的終端上險滲透率達50.8%，代表新能源車真正成為主流。

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