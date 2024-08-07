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3人幹5人活拿4人的工資？奇瑞回應：完全解讀錯了方向

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸網路近日流傳一份奇瑞集團2024年7月經管會會議精神的截圖，其中提到要「實現3個人幹5個人活，拿4個人的工資」。圖為奇瑞汽車展位。聯合報系資料照片
大陸網路近日流傳一份奇瑞集團2024年7月經管會會議精神的截圖，其中提到要「實現3個人幹5個人活，拿4個人的工資」。圖為奇瑞汽車展位。聯合報系資料照片

大陸網路近日流傳一份奇瑞集團2024年7月經管會會議精神的截圖，其中提到要「實現3個人幹5個人活，拿4個人的工資」。這樣說法引起各方關注。奇瑞集團新聞發言人金弋波7日表示，網上很多言論都忽視了這些背景和內涵，完全解讀錯了方向。

第一財經日報報導，金弋波指出，內部刊物截屏中提到的人員效率「345」策略，是一個績效管理目標，也是早年一些公司探索管理創新的經驗，目的在於提升工作效率和品質，並不是簡單的工作量加減法和成本削減；此外，奇瑞一直以來都強調員工關懷，提升員工幸福感。

近期有關奇瑞員工爆料公司加班嚴重的話題曾引發廣泛關注，奇瑞方面曾回應稱：「媒體報導關於奇瑞『非法加班』等內容是未經證實的消息，屬於不實資訊。」而本次內部刊物截圖中提出的「3個人幹5個人活，拿4個人的工資」再次引起關注。

奇瑞在內部刊物中提到，要研究人員效率、工作品質和工作能力提升，建立業務板塊的人力效率模型，切記不可理解為簡簡單單的加減法，真正實現3個人幹5個人活，拿4個人的工資。

但金弋波指出，面對當前的競爭態勢，奇瑞是要摒棄過去簡單粗暴的人海戰術、疲勞戰術，要提高加班效率，堅決杜絕無效加班、沒有品質地加班。要把員工當成家人一樣看待，要對他們的健康幸福負責。

金弋波表示，奇瑞從「小草房」起步27年來，每個月15號固定發放工資，27年從未延遲過一次，即使在資金鏈最緊張的時期，公司借錢也要保證員工工資按時發放；在市場環境、經濟環境不好的時候，奇瑞從未有過批量裁員。

金弋波還提到，近10年裡，奇瑞有8年都普調了員工薪資，最低漲幅也要保障員工生活水準不隨物價上漲而降低，只有2019年增資擴股資金鏈緊張和2020年疫情導致的經營困難，才沒有給員工漲薪。

金弋波指出，這「三件小事」是企業理所應當做的事，也反映出奇瑞對員工的關愛。

近幾年來，奇瑞正呈現出國外齊頭並進快速發展的趨勢。2021年至2023年，奇瑞集團年銷量接連實現96.2萬輛、123.3萬輛、188.1萬輛，三年銷量接近翻倍。

2024年上半年，奇瑞集團繼續保持增長態勢，汽車銷量超過110萬輛，年增48.4%，創歷史新高。出口方面，奇瑞累計出口汽車390萬輛，連續21年位居中國品牌乘用車出口第一。在近日財星雜誌發布的2024年世界5000強榜單中，奇瑞首次入圍，排名385位。

加班

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