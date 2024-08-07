傳惠普計畫將五成PC供應鏈 從大陸轉移到泰國

惠普正考慮將50%以上的個人電腦（PC）生產從大陸轉移到泰國，並在新加坡設立備用設計中心，以降低地緣政治風險。日媒報導，該計畫代表了美國領先PC製造商迄今為止最激進的舉措，目的在使供應鏈從亞洲最大經濟體中分散出去。

日經亞洲評論報導，多位知情人士稱，該公司目前在大陸生產大部分個人電腦，正在與供應商就此舉進行談判，並計劃在2到3年內實現目標。一位消息人士稱，該公司甚至設定了一個內部目標，即最終在大陸以外地區生產高達70%的電腦。

知情人士表示，供應商之間的轉變規模各不相同，並取決於他們製造的元件的複雜性。

這次轉移主要目的地是泰國。據多位知情人士透露，至少有5家惠普供應商正在該國建設新的製造設施或倉庫中心，其中2家供應商自今年年初以來一直在應惠普的要求增加產能。

「可以肯定的是，惠普在泰國建立生產中心方面下了很大的賭注。」一位消息人士表示，「我們有其他東南亞工廠來支持客戶，但他們說效率不夠高，所以我們現在正在根據要求在泰國建造一家新工廠。」

另一家零部件供應商的一位高管則說：「一開始擔心沒有足夠的訂單來充分利用我們的泰國工廠，但自今年早些時候以來，收到了更多來自惠普的本地製造元件的請求。我們現在在泰國的業務相當繁忙。」

消息人士稱，惠普正在招聘約200名額外的工程人員和專業人士，包括電氣和機械工程師以及供應鏈專家，以將新加坡變成一個替代設計中心，此舉是一種降低風險的措施，以避免涉及台灣和大陸之間潛在衝突的任何激進情況。

根據研究公司 IDC 的數據，惠普在 2023 年出貨5200 萬部 PC，僅次於聯想。供應鏈轉型的加速，代表幾十年來作為大陸製造業堅定支持者的立場，發生了變化。該公司及供應商在大陸建立了廣泛的據點，最終將內陸城市重慶轉變為世界領先的個人電腦出口來源地。

但多年的中美緊張局勢以及新冠疫情的干擾，促使許多美國大型科技公司加速供應鏈多元化。戴爾、蘋果、Microsoft和其他公司，已將部分個人電腦生產轉移到東南亞，並分配了更多的營銷資源來探索當地銷售。

消息人士稱，在內部會談中，惠普的幾位高管今年一直在強調東南亞和中東地區正在出現的商機，同時強調保持生產集中在大陸的地緣政治風險。

Omdia專門研究個人電腦行業的技術分析師Jeff Lin表示，從供應鏈中，確實發現惠普和戴爾對大陸以外的多元化計劃變得更加認真，「對他們來說，降低風險的想法在他們未來的供應鏈戰略中變得非常重要。」