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全球消費回升、電子產品去庫存結束 兩岸貿易緩慢回溫

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
大陸海關總署7日公布數據顯示，在兩岸貿易方面，7月進出口總額為262億美元，與去年同期相比增加約16.5%。其中，大陸自台灣進口193億美元，年增14.4%，而大陸對台灣出口69億美元，年增23.1%。路透
大陸海關總署7日公布數據顯示，在兩岸貿易方面，7月進出口總額為262億美元，與去年同期相比增加約16.5%。其中，大陸自台灣進口193億美元，年增14.4%，而大陸對台灣出口69億美元，年增23.1%。路透

大陸海關總署7日發布7月進出口數據，在兩岸貿易方面，7月進出口總額為262億美元，與去年同期相比增加約16.5%。其中，大陸自台灣進口193億美元，年增14.4%，而大陸對台灣出口69億美元，年增23.1%。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，兩岸貿易是受到全球消費回升、電子產品的去庫存周期結束影響，所以今年還是會緩慢回溫，而不是大規模攀升。

展望兩岸經貿後勢，王國臣指出，明年兩岸貿易數據恐怕又會往下掉，最主要的原因是美國經濟衰退，美國的消費市場應該也會下冷卻，所以明年兩岸的貿易就會往下走。

王國臣提到，包括華爾街在今年年初預測，美國聯準會應該最慢不會拖過6月就應該要降息了，但一直拖到9月才可能會降息，所以美國的經濟衰退已經是看得到的，因為貨幣政策已經太慢了。

王國臣認為，美國現在最麻煩是用貨幣政策來壓通貨膨脹，而現在通貨膨脹並不是貨幣推動，是成本所推動的，美國既然不要到大陸生產產品，但到其他地方生產就是成本拉高，價格就會提升。

王國臣指出，因為價格提升美國政府就用貨幣政策壓制，對於一般民眾來講是很辛苦的，「美國物價上升，然後房貸利率又增加，對美國民眾來說是雙重打擊，也牽連到全球經濟。」

王國臣點出，除了最大影響因素是美國外，還有大陸並沒有產能過剩的問題，要不然7月的出口怎是近三個月表現最差，這也呼應到大陸7月製造業PMI持續在衰退區間。

王國臣表示，在大陸的台商，基本上是以內需市場為主，仍然會慘澹的經營。對於台灣的廠商來講，反而是要擔心美國的部分，尤其如果川普當選美國總統，台灣是否正如川普先前所說的要交保護費，所以在明年以後台灣出口到美國，應該會有一些小波瀾。

經濟衰退 美國 貨幣

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