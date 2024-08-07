聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸7月外匯存底 大增340億美元
大陸外匯存底回升。大陸外匯管理局（7）日公布，7月底外匯存底為3兆2,564億美元，較上月增加340億美元，升幅為1.06%。
大陸外匯管理局同時公布，7月末黃金儲備為7,280萬盎斯，與上月保持不變，中國人民銀行（大陸央行）已連續第三個月暫停增持黃金。7月黃金儲備對應的美元價值較上月增加69億至1,766億美元。
大陸國家外匯管理局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。
而大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言