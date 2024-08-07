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大陸7月外匯存底 大增340億美元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外匯管理局7日公布，7月底外匯存底為3兆2,564億美元，較上月增加340億美元，升幅为1.06%。美聯社
大陸外匯管理局7日公布，7月底外匯存底為3兆2,564億美元，較上月增加340億美元，升幅为1.06%。美聯社

大陸外匯存底回升。大陸外匯管理局（7）日公布，7月底外匯存底為3兆2,564億美元，較上月增加340億美元，升幅為1.06%。

大陸外匯管理局同時公布，7月末黃金儲備為7,280萬盎斯，與上月保持不變，中國人民銀行（大陸央行）已連續第三個月暫停增持黃金。7月黃金儲備對應的美元價值較上月增加69億至1,766億美元。

大陸國家外匯管理局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

而大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。

大陸外匯管理局（7）日公布，7月底外匯存底為3兆2,564億美元，較上月增加340億美元，升幅為1.06%。新華社
大陸外匯管理局（7）日公布，7月底外匯存底為3兆2,564億美元，較上月增加340億美元，升幅為1.06%。新華社

外匯 黃金

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