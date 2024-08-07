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北京智庫倡粵港澳大灣區一體化 成中國離岸中心

中央社／ 香港7日電

中共中央的一個智庫近日發表文章，指粵港澳大灣區升級為「國家離岸經濟中心」的條件已經成熟，建議設立「中央灣區委」集中統一領導，三地11城封關，並統一貨幣、證件。

明報今天在報導中指出，中共20屆三中全會日前通過決定，提出「深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接」的明確要求。

中國社會科學網7月31日刊登題為「加大制度型開放創新 打造粵港澳大灣區2.0正當其時」的文章，提出以上建議。

據報導，文章作者為房漢廷，是浙江大學區域協調發展研究中心（國家高端智庫）研究員，他曾任科技部戰略院副院長、科技日報副社長。

中國社會科學網是中國社會科學院旗下理論網站，後者是中國國務院直屬正部級事業單位，為中共中央和國家決策服務的思想庫。

報導轉述文章指出，一些西方國家近年企圖把中國擠出國際經濟舞台，應主動將粵港澳大灣區整體升級為「國家離岸經濟中心」，形成一個與世界完全接軌的超級經濟特區；大灣區「離岸化」後，大陸各省市可在灣區建立「事業飛地」，直接融入國際市場。

文章並稱，港澳雙城是國際經濟循環的重要節點，如果把港澳與廣東9市的規則、規制、管理、標準等融合統一，可形成一個國際化經濟體。

文章就此提出4點融合建議，一是政治一體化，建議設立中央粵港澳大灣區委員會（中央灣區委），將大灣區建設事權納入中央管理，加強中共中央對大灣區工作的集中統一領導。

其次，大灣區實施封關管理，將分割的粵港澳三地融合為完整的經濟體，區內零關稅，人流、物流、商流完全國際化。

第三是統一貨幣，統一採用「灣區離岸人民幣」，自由兌換、自由流通，為人民幣國際化探索積累經驗。

最後一項建議是三地11市統一證件，向灣區常住人員發放「灣區綠卡」，對於短期往來灣區的中國公民用「灣區通行證」代替「港澳通行證」，境外人員往來灣區可以180天免簽；三地車輛統一使用「灣區牌照」，物流、稅務處理等也實行全灣區一證通用、通辦。

中共

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