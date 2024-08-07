國泰航空將投資4000億元 鞏固香港樞紐地位
從COVID-19疫情翻身過來的香港國泰航空公司預告，未來7年將投資港幣1000億元（下同，約新台幣4000億元），以鞏固香港的國際航空樞紐地位。
國泰航空今天公布中期業績，期間宣布了這項龐大投資計畫。
據公布，這項投資計畫涉及機隊、客艙產品、貴賓室、數位升級及可持續發展等領域，也包括訂購30架空中巴士A330-900型號客機，這些客機預計於2028年起陸續交付並投入服務。
國泰航空表示，連同上述最新訂單，公司未來將會接收超過100架新一代飛機，並「有權（可能）」再額外增購超過80架飛機。
另據公布，今年上半年，國泰航空及附屬公司溢利（溢收）38億元，低於去年上半年的48億元；盈利減少，主因是機票價格回復正常。
由於恢復盈利，國泰航空已向港府償還了195億元的注資。
2020年初COVID-19在港爆發後，政府封城近3年，期間香港幾乎斷絕了對外往來關係，以致國泰航空陷入財政困境，港府因此向國泰航空注資，讓它度過難關。
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