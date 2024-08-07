中國前7月發行地方債19兆元 近半用來還舊債

據統計，今年前7個月，中國發行的地方政府債券約人民幣4.2兆元（下同，約新台幣19兆元），其中用來償還舊債的再融資債券規模約2兆元；新發行債券約有6成用於投資基礎建設。

陸媒第一財經引述中國財政部的公開發債數據指出，今年前7個月，中國地方政府發行債券總計約4.2兆元，其中5月發債規模達9036億元，為上半年單月最高發行量。

報導指出，在地方財政收支矛盾越來越強的情形下，地方政府更加依賴發行債券為重大專案籌募資金。預計8月至10月間，地方債發行的速度大幅提升，達到今年的高峰。

公開資料顯示，在已發行的4.2兆元當中，約2兆元是藉由發行再融資債券籌集，而再融資債券的特徵是「借新還舊」，即舉債資金用於償還到期債務本金或現有債務。

報導提到，近年部分地方債到期的規模較大，加上為了防範化解債務風險，再融資債券的發行規模一直維持在較高的水準。

在新發行的2.2兆元債券中，新增專項債和新增一般債規模分別約1.8兆元和0.4兆元，其中新增專項債的資金主要投向市政和產業園區基礎設施，占專項債資金總規模約34%；其次是投向鐵路、政府收費公路、軌道交通等交通基礎設施，占20%。

報導引述中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，從資金投向來看，基建領域仍是專項債的重點。今年前7個月發行並用於基建領域的專項債資金，占全部的68.2%，比去年全年高出5.1個百分點。

隨著中共中央政治局會議再次強調要加快專項債發行使用進度，以及7月部分地方債推遲到8月發行，專家普遍預計8月至10月將是地方債發行高峰期。

溫彬認為，從各地方政府公佈的發行計畫來看，8、9月新增地方債發行規模為1.36兆元，加上0.56兆元計畫償還規模，預計8、9月地方債發行規模在2兆元左右。以此計算，第4季新增地方債額度還剩餘1.11兆元，可能主要集中在10月發行。

報導也引述多份地方政府公開的審計報告指出，部分新增專項債資金使用效益未達預期，包含專案前期準備不足、推進緩慢，部分專項債資金閒置，增加資金成本，甚至出現用途不合規定、投資收益不如預期等問題。