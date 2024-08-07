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中國7月出口成長放緩 創3個月來最低

中央社／ 上海7日電
中國海關總署今天發布7月進出口貿易數據。數據資料顯示，按美元計算，7月出口較去年同期增加7.0%，出口成長速度放緩，創近3個月新低；進口較去年同期增加7.2%。新華社
中國海關總署今天發布7月進出口貿易數據。數據資料顯示，按美元計算，7月出口較去年同期增加7.0%，出口成長速度放緩，創近3個月新低；進口較去年同期增加7.2%。新華社

中國海關總署今天發布7月進出口貿易數據。數據資料顯示，按美元計算，7月出口較去年同期增加7.0%，出口成長速度放緩，創近3個月新低；進口較去年同期增加7.2%。

中國海關總署7日發布7月進出口貿易數據。

按美元計算，中國7月出口較去年同期增加7.0%，出口成長速度放緩，創近3個月新低，5月、6月出口年增率分別為7.6%、8.6%。7月進口較去年同期成長7.2%，成為近3個月來最強勁表現，較6月負成長增加9.5個百分點。

中國海關總署統計分析司長呂大良表示，7月進出口貿易總值年增率、月增率均有所成長，消費電子產品出口狀況良好，包括家電、手機、電腦等，風力發電機組、船舶、汽車等出口成長速度也在7月明顯較快。

呂大良提到，7月進口狀況穩步成長，進口增多物件包括能源礦產產品、關鍵零組件、重要設備、消費品等。

路透社7日報導剖析，中國7月出口成長速度創下近3個月來最慢，加大了外界對於中國製造業前景的擔憂。中國政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後致力於刺激內需，在房地產低迷、失業率等問題中，消費者信心有待振作。

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，由於基數效應，中國出口在不久的將來可能會保持個位數成長，考慮到外部需求與關稅問題，出口成長將放緩，今年下半年出貨量將面臨更大壓力。

海關 疫情 荷蘭

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