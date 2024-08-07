去年低基數進口價格上漲 大陸7月進口由負轉增7.2%勝預期

大陸海關總署7日公布數據稱，以美元計，7月出口金額年增7.0%，降至三個月低點；進口增速由負轉正，年增7.2%。當月貿易順差846.5億美元。

界面新聞分析，大陸7月進口增速由負轉正，且遠超預期，除了得到去年同期低基數的提振，進口價格上漲也是一大原因。

路透報導，澳新銀行（ANZ）高級中國策略師邢兆鵬表示，大陸企業急於購買晶圓，而美國將進一步限制對這個亞洲巨人的晶圓出口的預期，支持了進口數據的改善。「展望未來，貿易上行周期可能已經結束。預計第3季進口和出口都將放緩。」

大陸海關總署數據顯示，7月大宗商品中，原油進口量年減3.1%，但進口金額年增7.9%；鐵礦砂及精礦進口量年增10.0%，進口金額年增10.8%；成品油進口量年減27.9%，進口金額年減3.4%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從趨勢上看，大陸進口將逐步改善。大陸宏觀政策實施力度加大，消費和內需復甦，企業經營改善帶動補庫存需求，加上低基數效應，預計年內進口將保持擴張。

國聯證券首席宏觀分析師樊磊提到，儘管近期經濟存在一定波動，但整體而言，大陸宏觀經濟新周期的正循環可能正在啟動，經濟將繼續溫和復甦，而內需的修復將對進口形成支撐。

中信證券固定收益部宏觀研究員許樹正表示，進口方面，7月政治局會議明確了完成全年經濟增長目標的決心，宏觀政策持續用力、更加給力的總體要求下增量政策將公布並助力內需站穩回升，從而對進口數據形成一定支持。

周茂華指出，儘管7月出口增速有所回落，但還是保持在較高的增長水準，這既有全球經濟保持適度擴張的因素，也有大陸外貿紓困、幫扶政策措施的支持。此外，由於歐美政治前景存在不確定性，不排除部分貿易進口商「提前備貨」。

許樹正認為，出口方面，近期美國經濟指標多有降溫，全球製造業PMI也在近七個月來首次進入收縮區間，後續外需對出口的拉動有放緩可能。

7月，大陸前三大出口市場分別是東協、歐盟、美國。其中，對東協出口年增12.2%，對歐盟出口年增8.0%，對美國出口年增8.1%。

當月主要出口商品中，自動年處理設備及其零部件出口年增19.3%，積體電路出口年增27.7%，汽車及汽車零配件出口年增10.1%，服裝及衣著附件出口年減4.4%。

分析師表示，伴隨低基數效應消退，以及外貿環境面臨的不確定性上升，出口增速可能會繼續放緩，外需對下半年經濟增長的拉動作用將有所下降。

平安證券首席經濟學家鍾正生指出，下半年最大的風險來自美國總統換屆後中美經貿衝突的可能升溫，如果美方再度上調關稅、加強原產地規則、向日韓墨等國施壓、打壓中間品貿易，可能會衝擊大陸出口的穩定。