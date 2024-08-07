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大陸7月出口年增7%遜於預期 大陸對台灣出口增13.3%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海關總署7日公布最新進出口數據，以美元計價，7月出口較去年同期增加7%，表現遜預期，進口則較去年同期增加3.2%，優於市場預期。新華社
大陸海關總署7日公布最新進出口數據，以美元計價，7月出口較去年同期增加7%，表現遜預期，進口則較去年同期增加3.2%，優於市場預期。新華社

大陸海關總署7日公布最新進出口數據，以美元計價，7月出口較去年同期增加7%，表現遜於預期，進口則較去年同期增加3.2%，優於市場預期。

海關總署表示，以美元計價，7月進出口總值5,164.7億美元，年增7.1%；其中出口3,005.6億美元，年增7%，遜於市場預期；進口2,159.1億美元，年增7.2%，優於市場預期。7月貿易順差846.5億美元。

兩岸貿易方面，7月兩岸進出口總額為262億美元，與去年同期相比增加約9.0%。其中，大陸自台灣進口193億美元，年增7.4%，而大陸對台灣出口69億美元，年增13.3%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，外貿保持穩中向好態勢。

今年上半年，以美元計價，進出口總值3.5兆美元，年增長3.5％。其中，出口2.01兆美元，增長4％；進口1.49兆美元，增長2.8％；貿易順差5,180億美元，擴大7.9％。

前7個月，東協為大陸第一大交易夥伴，對東協貿易總值為人民幣3.92兆元，年增10.5％。其中，對東協出口人民幣2.36兆元，年增13.7％；自東協進口人民幣1.56兆元，增長5.9％；對東協貿易順差人民幣7,935.5億元，擴大33.2％。

歐盟為大陸第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為人民幣3.22兆元，年增0.4％。其中，對歐盟出口人民幣2.1兆元，年增1.5％；自歐盟進口人民幣1.12兆元，下降1.5％；對歐盟貿易順差人民幣9,850.8億元，擴大5.1％。

美國為大陸第三大交易夥伴，與美國貿易總值為人民幣2.72兆元，年增4.1％。其中，對美國出口人民幣2.04兆元，年增5.1％；自美國進口人民幣6,839.1億元，年增1.2％；對美國貿易順差人民幣1.35兆元，擴大7.2％。

同期，大陸對共建「一帶一路」國家合計進出口人民幣11.72兆元，年增7.1％。其中，出口人民幣6.56兆元，年增7.7％；進口人民幣5.16兆元，年增6.3％。

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