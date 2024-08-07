廣東用電量變化顯示新質產業加速發展

據報導，中國廣東省第二產業的用電量正急速成長，其中新質產業連續18個月保持20%以上增加，反映出廣東新質產業的步伐加快。

廣州日報今天在報導中引述廣東電網公司的數據指出，今年1至6月，廣東全社會用電量4134.2億千瓦時（kilowatt-hour，常簡稱度），較去年同期增加8.1%，其中第二產業用電量占59.1%，高於第三產業及居民生活用電之和。

同期內，粵港澳大灣區的廣東9市用電量增長8.7%，增速高於全省。此外，9市的高技術及裝備製造業用電量占全社會用電量約25%，高於全省5.2%。

數據同時顯示，新產業、新業態、新模式「三新」行業的用電量增長34.2%，增速連續18個月保持在20%以上，反映出新質生產力加速發展。

與此同時，綠色轉型步伐也正在加快，風能原動設備製造、港口岸電、（電動車）充換電服務業的用電量增速分別為29.5%、39.7%、47.8%。