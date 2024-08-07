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恒大清算人將普華永道告上法院 涉審計疏忽和失實陳述

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
恒大清算人將普華永道告上法院，涉審計疏忽和失實陳述。路透
恒大清算人將普華永道告上法院，涉審計疏忽和失實陳述。路透

英國金融時報引述法庭文件報導，中國恒大清算人已將普華永道告上法院，認為普華永道為恒大進行審計工作時存在「疏忽」和「失實陳述」。

報導指出，清算人於今年3月啟動對普華永道香港及大陸子公司普華永道中天的法律程序，同時也將世邦魏理仕（CBRE）及諮詢公司Avista Valuation Advisory於2018年為恒大及子公司製作的估值報告告上法院。

報導指出，普華永道香港及世邦魏理仕對此不予置評，而Avista則沒有未有立即回覆。

資不抵債的中國恒大5日晚間在港交所公告，清算人3月以來以公司名義向許家印、丁玉梅等7名被告展開法律訴訟，尋求向他們收回包括據稱誤報的2017至2020年財務報表支付的股息及酬金共約60億美元（約新台幣1,964億元）。

國際4大會計師事務所之一的普華永道（PwC），在大陸因捲入恒大假帳風暴而連連受挫。由於失去大量客戶，普華永道面臨業務和收入壓力，裁減大陸業務部門的員工。彭博報導，普華永道北京、上海和其它辦事處的不同團隊將有至少100名員工被解僱。普華永道間接承認確實有調整組織架構，正持續與員工溝通討論。

路透引述消息人士指出，從4月開始，包括大陸財政部等監管機構就向大型國有金融機構下達口頭指示，要求停止聘用普華永道擔任財報審計機構。

北京 恒大 香港

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