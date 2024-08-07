中國房地產市場低迷 多地表態取消新房銷售限價

中國房地產市場低迷不振，多地地方政府表態取消新房的銷售價格限制，讓市場調節房屋價格，顯示「惡意降價」將成往事。

據澎湃新聞報導，近日湖北武漢市建案萬和光谷房價降幅近萬，讓購房者質疑這是「惡意降價」。不過，所在地政府部門湖北武漢市東湖新技術開發區管委會表示，企業根據市場狀況調整住房價格，屬於市場主體自主經營範圍，並不違背法律法規禁止性規定。

根據報導進一步指出，有越來越多的城市發文取消商品住房銷售價格指導。

根據中指研究院統計，今年以來，遼寧省瀋陽、甘肅省蘭州、河南省鄭州、福建省寧德等城市明確不再實施新建商品銷售價格指導，即取消銷售限價。

另外，廣東省陽江、珠海，安徽省蕪湖等地優化限價政策，如縮短備案價格調整時間間隔、取消樓層差價限制等。

58安居客研究院院長張波表示，取消限價後，商品房價格將更多地由市場供求關係決定。也就是說，市場供給大於需求的區域，房企如果想加快銷售，就必須在房價上有所調整。房企自身可以根據市場情況和自身經營狀況來靈活調整價格。

另外，除了多地政府的表態之外，報導指出，房企降價有法理依據。根據「中華人民共和國價格法」（簡稱：「價格法」）第6條規定，「商品價格和服務價格」除依照「價格法」第18條規定適用政府指導價或者政府定價外，實行市場調節價，由經營者依照本法自主制定。

「商品房銷售管理辦法」第17條規定，「商品房銷售價格由當事人協商議定，國家另有規定的除外」。