北京央企國企禁玩摜蛋遊戲 擔心誘發躺平

據報導，中國大陸一種稱為「摜蛋」的新興紙牌遊戲，被指誘發國企員工「躺平」之風，北京國企和央企已下達相關禁令，禁止員工在辦公區域玩此種遊戲。

星島日報今天在報導中表示，「摜蛋」起源於江蘇淮安，是一種新興紙牌遊戲，短短幾年成為大陸政商社交聚會的活動，尤其在金融圈相當盛行。

報導表示，大陸各地黨政機關內部不但熱衷於「摜蛋」，更紛紛組織相關活動。

就在這種紙牌遊戲大行其道之際，北京青年報昨天發表題為「全民摜蛋的躺平之風該管管了」的評論，指當前改革發展穩定任務異常繁重，一些幹部卻熱衷「躺平」於摜蛋舒適區，害莫大焉，應當堅決反對。

據報導，這已是該報連續第二天發表類似評論，前一天的標題為「警惕摜蛋沉迷助長消頹之氣」，指「摜蛋」沉迷已成為腐蝕幹部作風的「毒彈」，一些黨員幹部沉醉其中不能自拔，消極怠工，一週花費十幾個小時玩「摜蛋」，造成不良社會影響。

報導引述北京國企人員證實，近日央企和國企內部都下達了相關禁令，辦公區域不准打「摜蛋」，領導幹部不准帶頭玩或組織相關活動、賽事，「說要煞一下摜蛋之風」。

報導表示，近日在上海復旦大學管理學院2024屆學生畢業典禮上，學院院長陸雄文致辭時也提到當下摜蛋之風盛行，並指普通百姓「摜蛋」是遊戲是休閒，肩負使命與重任的官員、企業家、職業經理偶有「摜蛋」，也是放鬆和調劑，但「摜蛋」之風橫掃大江南北，吹進各層面、各角落，卻是社會失去動力、失去企業家精神的表現，是逃避之風、頹廢之風。