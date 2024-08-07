小米雷軍：倒楣的地方就是老跟蘋果華為比

小米手機經常被叫做「屌絲機」，小米集團董事長雷軍日前在訪談中坦言，「我倒楣的地方就是老跟蘋果華為比，要比這兩個大哥驚豔。有人問我為什麼不能比蘋果好，我說小米市值400億美元，他們3兆美元，哪怕你給我1兆美金我就能比他們驚豔。」

快科技報導，雷軍指出，有些人說的很難聽，屌絲機、組裝，身邊怎麼沒人用小米，小米是不是又吹牛了？「但蘋果的厲害，華為的厲害，擋不住小米的光芒，跟蘋果華為比的結果，還是推動了小米的進步。」

雷軍表示，模式創新已經到了一個階段，接下來要透過技術創新來成為全球科技的引領者，當時手機從用戶體驗創新、應用層創新開始，現在做車反過來，從核心技術開始。

作為雷軍最後一次創業專案，小米汽車已經開了個好頭，連續兩個月交付破萬，並將提前完成今年的任務目標。雷軍提到，「小米做車不是做個SUV，剛開始少虧一點，賣得多點，而是要贏在15年之後，不是贏在今天，戰略上是長期思維，戰術上是首戰即決戰，十倍投入，做到全球前五，最後一次創業可以算完美收官了。」

談到小米 SU7 的定價時，雷軍表示當時很有壓力。他透露：「定價壓力是什麼造成的？是友商在帶節奏，說人民幣17.9 萬、18.9 萬，讓我無論什麼價格都不會超預期，有個友商玩命的黑，這是不良性競爭造成的結果，如果沒有那個友商不停折騰，我們不會這麼糾結。」

雷軍還回應為何要舉辦年度演講，他提到市場和用戶群，對小米的要求挺苛刻的，主要是小米的參照太強。哪怕很多小米的用戶也不是很瞭解小米公司，瞭解產品和瞭解價值觀是兩回事，小米透過年度演講這樣的方式來讓大家瞭解小米。

最後，雷軍稱，2010到2014年小米在舞台的中央，之後小米不在了，華為在舞台中央，小米在舞台下面，「我們有清醒的認知，沒有任何一個企業能30年50年一直在舞台中央，最重要的是不能停下進步的腳步。」