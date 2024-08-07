百勝中國 季獲利攀峰

百勝中國昨（6）日公布2024年第2季業績成績單。報告顯示，不計及外幣換算的影響，公司總營收年增4%達26.8億美元；營業利潤率升至9.9%，核心營業利潤年增12%至2.75億美元。數據顯示，百勝中國第2季營收、營業利潤均創自分拆上市以來同期新高。

百勝中國表示，第2季營運交出亮麗成績單，主要得益於拓寬價格帶、提供物超所值的創新食品，並開設新門市以擴大可覆蓋的消費族群，也離不開在數位化與供應鏈管理的商業模式創新。

創新的商業模式進一步帶動百勝中國同店銷售走升，本季淨新增401家門市，其中加盟店淨新增99家。截至今年6月，百勝中國門市總數達1.54萬家，其中肯德基門市數目為1.09萬家，必勝客門市數目3,504家。

此外，今年第2季，百勝中國數位訂單收入達22億美元，占其餐廳收入90%；肯德基及必勝客會員數合計約4.95億，會員銷售額約占系統銷售額65%。

百勝中國首席執行官屈翠容指，推出全面提高營運效率措施，亦把銷售預測、庫存管理等主要餐廳管理任務自動化。另，應用多款生成式AI，增強對消費洞察、顧客服務及食品安全等，為其提高效率以作出明智經營決策。「憑藉在產業中的領先能力和規模，公司正將面臨的挑戰轉化為競爭優勢，並有能力充分掌握中國市場的長期成長機會。」

百勝中國2024財年目標與前期宣布的保持不變，淨新增保持1,500至1,700家門市目標，資本支出在7億美元到8.5億美元間。

分析指，在宏觀環境承壓、餐飲業面臨嚴峻挑戰的背景下，百勝中國仍能保持營收和利潤雙增長，顯示出其在行業的領先能力及得以跨越周期的商業模式創新。