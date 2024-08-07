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「撤辣」效應 香港豪宅交易升溫

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
香港房市「撤辣」（撤銷住宅物業需求管理措施）後，豪宅得益。 中通社
香港房市「撤辣」（撤銷住宅物業需求管理措施）後，豪宅得益。 中通社

數據顯示，今年上半年香港價值港幣2,000萬元以上的私人住宅（包括新房及二手房）買賣合約登記1,577宗，較2023年下半年增長1.3倍；上半年這些豪宅成交總金額為港幣706.51億元，較2023年下半年增長53.5%。

其中，上半年登記宗數創兩年半新高，並已占2023年全年1982宗登記的近八成。意味香港房市「撤辣」（撤銷住宅物業需求管理措施）後，豪宅得益。

澎湃新聞報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，香港政府撤辣及開發商低價促銷豪宅新建案，刺激資金流向豪宅市場，帶動上半年整體豪宅市場交投暢旺。

業內認為，受到2024年2月底政府撤辣，同時放寬港幣3,000萬元或以下的自用住宅物業按揭（抵押貸款）成數的利多消息刺激，以致港幣2,001萬元至3,000萬元這個價值的交投特別活躍。

展望後市，楊明儀認為，今年2月底香港政府全面撤辣後，市場氣氛轉為樂觀，加上開發商積極推案，一手市場成為市場焦點。今年上半年已急速吸納大量購買力，6月起承接力開始減慢，估計第3季一手私人住宅買賣宗數約2,400宗，將按季下跌六成。此外，4月起香港房市調整，房價持續下跌，加上銀行收緊按揭，估計下半年豪宅登記量將有所回落。

為提振香港房市，香港府年初以來推出政策。香港財政司司長陳茂波2月28日發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》時指出，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱「辣招」），即所有的住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

同日，香港金管局總裁余偉文表示，放寬港幣3,000萬元或以下的自用住宅物業按揭成數上限至七成，此舉將涵蓋98%的住宅買賣。

中原地產此前公布數據顯示，今年上半年，香港累計有6,117宗「普通話拼音」買家買賣登記，年增70%，創下1995年有紀錄以來的新高。

目前香港房市「普通話拼音」買家的比率，也升至25%的歷史最高點。意味大陸買家在香港房市占據重要角色。

新建案 普通話 香港

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