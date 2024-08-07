央視旗下的新媒體平台玉淵譚天稱，近期組織企業家代表團訪美的中國貿促會消息指出，許多美企代表明確表示將在近期訪問中國大陸，美企在中美經貿之間作用引發關注。值得注意的是，在中國貿促會訪美期間，美國政府推遲了對大陸新能源汽車、電池、晶片、醫療產品等再加徵關稅的決定。

中國貿促會7月27日至8月1日率領大陸企業家代表團訪問美國，是中共三中全會後首個訪美的大陸工商界代表團，也是對美國工商界7月中旬訪問大陸的回訪。

玉淵譚天表示，抽取訪問期間美企代表說的話，提及最多次的字詞包含經貿、投資、合作，另還提及晶片、能源技術、生物科技、人工智慧等關鍵詞。玉淵譚天稱，這意味著美國政府對大陸持續打壓的領域，正是美企想與大陸合作的領域，「美國商界用實際行動打臉美國政界。」

巧合的是，中國貿促會訪美期間，美國貿易代表辦公室7月30日宣布，因為政府收到1,100多條公眾意見，決定推遲對包括電動車及其電池在內的一系列大陸進口產品大幅加徵關稅的部分措施，預計8月發布最終裁定。玉淵譚天稱，當美國政界決定再對大陸加徵關稅時，美商界的態度則是：「別，我們想合作」。

大陸駐美大使謝鋒接受美國新聞周刊（Newsweek）專訪表示，大陸堅持「開門」「修路」「掛鉤」，主動對世界張開雙臂。