防美再祭封殺令 陸企掃貨狂囤三星HBM晶片

由於預期美國即將限制韓國公司向中國大陸出口晶片，外傳大陸科技巨頭華為、百度及一些新創公司，正在大舉囤積三星電子生產的高頻寬記憶體（HBM）晶片。

路透引述消息人士指出，自今年初以來，前述大陸科技公司加大對具有人工智慧（AI）功能的半導體晶片採購力度，讓中國大陸買家約占據三星HBM晶片營收的三成左右。

陸科技巨頭搶購三星HBM晶片概況 圖／經濟日報提供

這意味著中國大陸企業在與美國和其他西方國家的貿易緊張局勢加劇下，正在做好準備，以保持技術發展處於正軌上，也凸顯出地緣政治緊張，持續影響全球半導體供應鏈。

外電此前報導，美國計劃最快於本月公布一項出口管制計劃，將對美國盟友向中國大陸出口晶片施加新的限制。

HBM晶片是開發生成式人工智慧先進處理器的關鍵零組件，目前主要用於資料中心AI伺服器運算等高階用途。

目前全球只有三家HBM晶片製造商，分別是南韓三星、SK海力士及美國美光科技。

據報導，大陸晶片需求主要集中在HBM2E上，該型號比最先進的HBM3E版本落後兩代。消息也指出，目前很難估計中國大陸業者儲存的HBM晶片的數量或價值。

但從騰訊等科技公司持續購買這些晶片，以及晶片設計新創公司中科昊芯最近亦從三星訂購了HBM晶片，而華為一直在使用三星HBM2E來製造其先進的昇騰AI晶片，由此可見中國大陸企業對於HBM晶片需求強勁。

而消息指出，如果限制向中國大陸銷售HBM，對三星影響較大。因為美光自去年以來一直避免向中國大陸出售其HBM產品，而SK海力士則更專注於先進的HBM晶片生產。

據外媒Tom's Hardware消息，大陸記憶體巨頭—長鑫存儲已經開始量產HBM2。該消息目前沒有得到長鑫官方的確認，但這則消息在國外半導體圈已經在瘋傳。若消息屬實，長鑫存儲量產該項產品的時間彼此前預計還提早了兩年左右。

此外，韓聯社報導，據南韓產業通商資源部和南韓貿易協會數據，7月南韓對中國大陸的出口年增長14.9%，達114億美元，創近21個月以來的新高，南韓再次成為中國大陸第二大進口來源國。

報導稱，南韓對中國的存儲半導體、無線通信設備零部件等IT中間產品出口增加，推動南韓對中國大陸出口呈現強勁回升態勢。