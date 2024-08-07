全球最大 廣東18兆瓦海上風電機組滿發

近日，東方風電自主研製的全球最大18兆瓦海上風電機組，在廣東省風電臨海試驗基地實現滿功率運行，刷新全球風電機組運行紀錄。

據了解，該機組葉尖高度最高可達274公尺，機組每轉一圈就能發出近40度電，滿足6個家庭一天的用電量。單台機組每年可輸出7200萬度清潔電能，可節約標準煤2.2萬餘噸，減少二氧化碳排放5.9萬餘噸。這些碳排放需要至少322萬棵樹木經過一年的時間，才能完全消化吸收。

東方風電總部位於四川省德陽市。18兆瓦風電機組實現滿功率運行，是東方風電踐行「綠色動力造福人類」的實際行動。2023年11月10日，該機組正式下線，關鍵部件葉片、發電機、變流器、變壓器等完全實現自產化，入選大陸2023年央企十大國之重器。2024年6月日成功完成吊裝，6月26日實現並網發電。

從2013年首台5兆瓦海上風電機組滿發，到2019年亞洲首台10兆瓦海上風電機組問世，再到如今的18兆瓦半直驅大功率海上風電機滿功率運行，東方風電堅持致力於推動海上風電技術的發展和創新，將大陸風電帶入「兩位數」時代，不斷刷新大陸風電紀錄。