恒大清算 向許家印追討巨款 7被告遭討1964億元

資不抵債的中國恒大提出向創辦人許家印等被告追討大量金額。據中國恒大五日晚間在港交所公告，今年三月，清算人以中國恒大集團名義針對許家印等被告展開法律訴訟，訴訟中，中國恒大尋求向該七名被告收回股息及酬金共約六十億美元（約台幣一九六四億元）。

據港交所消息，中國恒大公告，公司尋求向許家印、丁玉梅等七名被告收回股利及酬金共約六十億美元。同時，公司將繼續停牌，直至另行通知。

公告稱，今年三月，清算人以中國恒大集團名義向許家印、中國恒大前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮等展開法律訴訟，後陸續加入「許家印之配偶或前配偶」丁玉梅及三間有關聯實體等四名被告。中國恒大尋求向上述人士收回二○一七年十二月卅一日起，至二○二○年十二月卅一日止的股息及酬金。

二○二一年，中國恒大出現境外債務違約後，經多次與債權人交涉仍未能達成重組協議，且早已資不抵債，許家印也於去年九月因「涉嫌違法犯罪」，被大陸相關部門採取強制措施。

香港高等法院於今年一月頒令中國恒大進入清算，許家印等人也陸續受到多項禁制令。同時，許家印是否透過與丁玉梅解除婚姻逃避債務也一直受到討論，例如中國恒大曾在去年一則公告中稱丁玉梅為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，此次公告則稱「許家印之配偶或前配偶」。

此外，恒大汽車上月底在港交所公告，附屬公司恒大新能源汽車及恒大智能汽車（相關附屬公司）遭個別債權人向地方法院申請破產重整。大陸工商資訊平台天眼查訊息顯示，近日中國恒大集團、舟山銀億房地產開發有限公司新增了一條被執行人訊息，執行標的達人民幣十七點九六億餘元，理由是涉及金融借款合約糾紛。