陸7月CBPI指數 同比上漲0.4%

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，7月中國大陸大宗商品價格指數（CBPI）為114.5點，環比回落2%，同比上漲0.4%。

中新社報導，從指數運行情況來看，7月份CBPI雖受傳統生產淡季、極端天氣等季節性因素影響回落，但仍高於1月至6月平均水平，表明隨宏觀組合政策實施力度不斷加大，大宗市場持續穩定恢復，總體保持擴張態勢。從同比看，指數連續3個月實現正增長，也表明企業預期樂觀，經營狀況持續改善。

分行業看，有色、黑色系、礦產、化工和能源價格指數環比下跌，農產品價格指數環比上漲。分商品看，在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，本月價格與上月相比，35種大宗商品價格下跌，15種大宗商品價格上漲。其中，漲幅前三的為蘋果、乙二醇和電解鉛，環比分別上漲8.3%、4.2%和4%；跌幅前三的大宗商品為碳酸鋰、矽錳和玻璃，環比分別下跌10.7%、10.3%和8.7%。

分析認為，下半年，隨著穩投資和促消費相關政策繼續加快落地，大宗市場整體有望繼續平穩向好。從大陸國內外大宗指數走勢來看，全球經濟增長仍面臨市場需求偏弱、地緣政治緊張、全球貿易格局重塑等下行壓力和不確定因素，鞏固增強大陸大宗市場回升向好態勢，仍需進一步發揮市場機制，創造更加公平、更有活力的市場環境，充分激發經濟增長內生動力和創新活力。