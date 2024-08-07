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美將祭新管制 陸搶囤三星晶片

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

由於預期美國即將加強限制南韓企業向中國大陸出口晶片，外電披露大陸科技巨頭華為、百度及一些初創公司，正在大舉囤積三星電子生產的高頻寬記憶體（HBM）晶片。

路透昨引述消息人士指出，自今年初以來，前述大陸科技公司加大對具有人工智慧（AI）功能的半導體晶片採購力度，讓大陸買家約占據三星HBM晶片營收的三成左右。

這意味北京與美國和其他西方國家的貿易緊張局勢加劇之際，大陸科技企業正在積極應對，以保持技術發展處於正軌上。地緣政治緊張持續影響全球半導體供應鏈。

外電此前報導，美國計畫最快於本月公布一項新的出口管制，將對美國盟友向大陸出口晶片施加更多限制。

HBM晶片是開發生成式人工智慧先進處理器的關鍵組件，主要用於資料中心AI伺服器運算等高階用途。目前全球只有三家HBM晶片製造商，分別是南韓三星、SK海力士及美國美光科技。據報導，大陸晶片需求主要集中在HBM2E上，該型號比最先進的HBM3E版本落後兩代。

報導指出，目前很難預估大陸儲存的HBM晶片的數量或價值，但從騰訊等科技公司持續購買這些晶片，以及晶片設計初創公司中科昊芯最近亦從三星訂購了HBM晶片，而華為一直在使用三星HBM2E來製造其先進的昇騰AI晶片，顯示陸企對HBM晶片需求強勁。

消息指出，如果限制向大陸銷售HBM晶片，對三星影響較大。因為美光自去年以來一直避免向大陸出售其HBM產品，而SK海力士則更專注於先進的HBM晶片生產。

據外媒Tom's Hardware消息，大陸記憶體巨頭—長鑫存儲已開始量產HBM晶片。這項消息尚未得到長鑫存儲官方確認，但已在海外半導體圈瘋傳。若消息屬實，長鑫存儲量產該項產品的時間將比此前預計還提早兩年左右。

此外，韓聯社報導，據南韓產業通商資源部和南韓貿易協會數據，七月南韓對大陸出口年增百分之十四點九，達一一四億美元，創近廿一個月以來新高，南韓再次成為大陸第二大進口來源國。報導指出，南韓對大陸的記憶體晶片、無線通信設備零組件等IT中間產品出口增加，推動南韓對大陸出口強勁回升。

半導體 南韓 美國

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