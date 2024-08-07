瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai發表新興市場股票策略認為，應理性看待近期全球股市大跌，在出現多個全球宏觀風險的背景下，瑞銀認為中國股市具備相對防禦性，尤其是因為許多中國特定風險似乎已有反映。

彭博報導，瑞銀認為，MSCI新興市場指數在過去一周下跌約5.5%，一系列全球宏觀事件共同引發此次拋售，包括美國疲軟的就業數據公布後，對美國經濟衰退的擔憂加劇，科技股業績憂喜參半而估值高漲，地緣政治緊張局勢加劇，以及在日本央行決定升息後，日元套息交易可能退出。

Sunil Tirumalai稱，市場可能繼續波動，新興市場股票在這次拋售中未如美股劇烈，而新興市場盈利對美國經濟放緩的敏感性較低。

法國興業銀行策略師法蘭克．本西姆拉（Frank Benzimra）表示，「劇烈的反應增加了從日本轉向中國股市的可能性」。他提及，中國大陸股市估值較低，在全球壓力下往往相對更具隔離性。

景順香港有限公司投資總監William Yuen表示，亞洲的「非理性」拋售為（國際投資人）持有不足的中國市場提供了機會。

實際上，亞太股市本周遭遇「黑色星期一」，台日韓股市跌幅皆在8%以上狀態下，A股雖受到拖累，但影響甚微。上證指數、深證成指與創業板指等三大板指數當日跌幅都在1%左右。