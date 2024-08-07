聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸新能源發電規模 超越煤電

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

在官方大力推廣新能源發電的作用下，大陸能源供應格局已經翻轉。截至今年6月底，包含風電、光電的新能源發電裝機規模首次超過煤電，標誌著大陸朝向「碳達峰、碳中和」又邁進一步。

大陸國家能源局發布今年上半年電力工業統計數據，當中太陽能發電裝機容量比去年暴增五成，風電則成長兩成。人民日報報導，中國電力企業聯合會披露上半年並網的風電與光電裝機容量合計達11.8億千瓦（度），新能源發電裝機規模首次超過媒電（11.7億千瓦），其中新增並網風電和太陽能發電裝機容量占新增發電裝機總容量的比重達84%。

各地電力格局仍在持續變化中。專業媒體「北極星太陽能光伏網」報導，截至今年3月有八個省區新能源裝機占比超過火電，依序為青海、甘肅、河北、寧夏、西藏、新疆、廣西、海南。

德國之聲援引「睿咨得能源」預測指，光電2026年將成為大陸最主要能源，累計容量逾13.8億千瓦；美國智庫「全球能源監測」則預期，若大型太陽能發電和風電項目今年底均按時完工。

太陽能發電 格局

延伸閱讀

台灣人的他不習慣被大陸店員「這樣叫」 陸網友附和：我也受不了

大陸最西端的風電場 帕米爾高原上的烏恰風電場正式投運

政院：非核家園目標未變 持續開發新能源

卓揆鬆口2030可能重啟核電 李彥秀：戳破不缺電天大謊言

相關新聞

防美再祭封殺令 陸企掃貨狂囤三星HBM晶片

由於預期美國即將限制韓國公司向中國大陸出口晶片，外傳大陸科技巨頭華為、百度及一些新創公司，正在大舉囤積三星電子生產的高頻...

人民幣轉強 變身避險貨幣

近兩周人民幣對美元匯率攻城掠地，幾近收復年內全部失地，重回年初7.10高點附近。其中，在岸人民幣強勢回升超1,500點或...

恒大清算 向許家印追討巨款 7被告遭討1964億元

資不抵債的中國恒大提出向創辦人許家印等被告追討大量金額。據中國恒大五日晚間在港交所公告，今年三月，清算人以中國恒大集團名...

數量創新高！特斯拉中國召回168萬輛電動汽車 前行李廂蓋行駛時恐掀開

特斯拉中國宣布今天起召回168萬3627輛涵蓋全車系的電動汽車，再創召回數量新高，原因是行駛時可能導致前行李廂蓋被掀開，...

百勝中國 季獲利攀峰

百勝中國昨（6）日公布2024年第2季業績成績單。報告顯示，不計及外幣換算的影響，公司總營收年增4%達26.8億美元；營...

大陸新能源發電規模 超越煤電

在官方大力推廣新能源發電的作用下，大陸能源供應格局已經翻轉。截至今年6月底，包含風電、光電的新能源發電裝機規模首次超過煤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。