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大陸新能源發電規模 超越煤電
在官方大力推廣新能源發電的作用下，大陸能源供應格局已經翻轉。截至今年6月底，包含風電、光電的新能源發電裝機規模首次超過煤電，標誌著大陸朝向「碳達峰、碳中和」又邁進一步。
大陸國家能源局發布今年上半年電力工業統計數據，當中太陽能發電裝機容量比去年暴增五成，風電則成長兩成。人民日報報導，中國電力企業聯合會披露上半年並網的風電與光電裝機容量合計達11.8億千瓦（度），新能源發電裝機規模首次超過媒電（11.7億千瓦），其中新增並網風電和太陽能發電裝機容量占新增發電裝機總容量的比重達84%。
各地電力格局仍在持續變化中。專業媒體「北極星太陽能光伏網」報導，截至今年3月有八個省區新能源裝機占比超過火電，依序為青海、甘肅、河北、寧夏、西藏、新疆、廣西、海南。
德國之聲援引「睿咨得能源」預測指，光電2026年將成為大陸最主要能源，累計容量逾13.8億千瓦；美國智庫「全球能源監測」則預期，若大型太陽能發電和風電項目今年底均按時完工。
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