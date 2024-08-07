陸官媒：降息降準 仍有空間

大陸商務部召開全國消費品以舊換新工作推進電視電話會議，要求準確把握加力支持消費品以舊換新要求。大陸官媒證券日報引述分析指出，下半年消費信貸的政策支持力度將加大，結構性貨幣政策工具將聚焦消費進一步發力，年內仍有進一步降準、降息的空間。

香港財經網站「匯港通訊」報導，大陸商務部在會議上表示，要進一步加強統籌協調，形成工作合力。要因地制宜優化完善配套舉措，做好中央地方政策銜接。

另外，中國人民銀行（大陸央行）日前召開下半年工作會議，強調要加大宏觀調控力度，加強逆周期調節，增強經濟持續回升態勢，加大金融對實體經濟的支持力度，把著力點更多轉向惠民生、促消費。

民生銀行首席經濟學溫彬認為，人行提到加強逆周期調節，代表政策將會加大力度，考慮到8至12月中期借貸便利（MLF）到期規模逐步增大，且第3季起政府債融資規模明顯提升，為彌補基礎貨幣缺口、穩定貨幣供應規模，可能實施全面調降金融機構存款準備金率25至50個基點，釋放人民幣5,000億至1兆資金。

溫彬指出，降息方面，若7月降息（調降1年期、5年期LPR各10個基點）效果不及預期，而外部環境改善信號更趨明朗，或可期待第4季進一步調降政策利率。