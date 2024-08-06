數量創新高！特斯拉中國召回168萬輛電動汽車 前行李廂蓋行駛時恐掀開

特斯拉中國宣布今天起召回168萬3627輛涵蓋全車系的電動汽車，再創召回數量新高，原因是行駛時可能導致前行李廂蓋被掀開，增加碰撞的風險。

中國國家市場監督管理總局官網6日晚間發布特斯拉中國召回公告。自即日起，召回生產日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部分進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動汽車，共計168萬3627輛。

公告稱，本次召回範圍內的部分車輛，在前備箱（前行李廂）蓋解鎖後，前備箱閂鎖總成系統可能無法檢測到前備箱蓋處於解鎖狀態，車輛無法發出「前備箱未鎖緊」的提示，極端情況下可能導致車輛行駛時前備箱蓋被掀開，影響駕駛視野，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱憂。

公告表示，特斯拉中國將透過汽車遠端升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級軟體，升級後的車輛可以識別前備箱閂鎖的故障狀態，並發出「前備箱未鎖緊」的文字和蜂鳴提示。同時，對檢測發現前備箱閂鎖存在故障的車輛進行免費修復，以消除安全隱患。

特斯拉中國並表示，對於無法透過OTA技術升級的車輛，將透過特斯拉服務中心聯繫相關使用者實施召回。

特斯拉中國這次召回車輛數量再創新高。上一次是今年1月5日召回逾161萬輛電動汽車，原因是車門解鎖邏輯控制問題，在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖閂可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，存在安全隱憂。