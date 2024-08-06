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對標BBA豪華轎車！ 華為攜手北汽藍谷推出「享界S9」 售價176萬起

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
對標BBA豪華轎車，華為攜手北汽藍谷推出「享界S9」。圖／財聯社
對標BBA豪華轎車，華為攜手北汽藍谷推出「享界S9」。圖／財聯社

對標BBA豪華轎車，華為與北汽藍谷合作的首款車「享界S9」6日上市，這是雙方在華為智選車模式下合作的首款車型，共分為MAX與Ultra兩個版本，售價分別為39.98萬、44.98萬元（約新台幣176萬、198萬元）。

第一財經日報報導，華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，鴻蒙智行成員包括華為與賽力斯合作的問界、華為與奇瑞合作的智界、華為與江淮合作的尊界。

其中，問界已經推出三款SUV，智界推出一款轎車產品，此次推出的享界S9為鴻蒙智行的全場景智慧旗艦轎車。此次發布會上，華為還推出了問界M7 Pro版本，售價人民幣24.98萬元起，將於成都車展上市。

余承東指出，享界S9的對標車型是賓士S級、BMW7系與奧迪A8的D級豪華轎車市場，將會重塑行政級豪華轎車市場。同時他說：「我以前坐司機開的邁巴赫，根本沒法睡覺。而在享界S9上，睡覺特別享受。」可以看出，享界S9承載著鴻蒙智行在行政轎車領域對標BBA及邁巴赫等豪車的決心。

享界S9採用無邊框車門，從靜止加速到時速100公里僅需3.9秒，全系標配100kWh 800V巨鯨電池，充電5分鐘續航增加200km，百公里平均電耗13.2kWh。

余承東表示，S9重塑豪華設計，採用OneBox設計理念，空間效率達67%。「搭載D級轎車途靈底盤技術平台，遠超百萬豪車的智慧化程度。」華為ADAS 3.0自動駕駛系統首次搭載在享界S9，首發車位到車位智駕，貫通全場景。

每日經濟新聞報導，北汽董事長張建勇指出，北汽和華為是名副其實的摯友，雖然余承東朋友有點多。此次與華為攜手是公司一個核心戰略，聚集了北汽整體研發、生產、零部件、服務貿易等全產業鏈所有優勢資源，All in享界S9。

近幾年來，北汽藍谷面臨競爭市場表現不佳，旗下高階品牌極狐尚未在市場層面打開局面。另一方面，北汽藍谷已連續四年處於虧損狀態，行業間存在的盈利性問題也亟需解決。

北汽藍谷與華為的合作被看作為能否扭轉困局的關鍵。北汽是最早和華為達成合作的車企之一，2017年北汽與華為簽署「戰略合作框架協議」，雙方最早的合作模式為HI模式，2022年7月，極狐與華為合作的阿爾法S全新HI版開始交付。

去年5月，該款車型更名為阿爾法S先行版，推出的新車型售價人民幣32.98萬元，較此前的價格下調人民幣10萬元。

信達證券研報顯示，受限於HI模式下極狐品牌定位、產品策略及北汽自身品牌力、通路建設方面的不足，2021至2023年極狐銷量未能有明顯起色。

2023年8月，北汽藍谷宣布與華為開展智選合作，享界S9是這一合作模式下的首款車。

BMW 人民幣 余承東 售價 車展

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