陸版星鏈...千帆星座「一箭18星」6日升空入軌 業內人士：具指標性

上證報報導，有中國版「星鏈」之稱的「千帆星座」（也稱G60星鏈計劃）首批組網衛星發射儀式6日下午在太原衛星發射中心舉行，「一箭18星」順利升空入軌。業內人士指出，這是中國商業航天歷史上具有標誌性意義的事件，意味中國商業航天或將由此進入一個快速發展階段。

報導指出，此次上星的衛星屬於低軌衛星，具有低延時、高帶寬的特點，成功發射之後，星星之間可以形成星鏈，最終實現組網效果，對於行業下一步發射和應用都將創造很好的基礎。

IT之家報導，該批次衛星最終用戶為上海垣信衛星科技有限公司，採用上海格思航天自主研發的可堆疊型平板衛星平台，每顆衛星重300kg。其G60衛星數位工廠是大陸國內首個衛星互聯網產業集群載體。上海計劃以此為基礎打造大陸首個創新研發、生產製造、應用落地為一體的衛星互聯網產業集群。

據了解，「千帆星座」計劃於2023年啟動建設，包括三代衛星系統，採用全頻段、多層多軌道星座設計，其致力於為大陸國內用戶提供更為廣泛且高質量的通信服務。

根據千帆星座的規劃，其有望實現超1.5萬顆低軌寬屏多媒體衛星組網。預計2024年完成108顆衛星發射，到2025年底，實現648顆衛星提供區域網絡覆蓋，到2027年提供全球網絡覆蓋。最終，在2030年前，將實現1.5萬顆衛星提供手機直連等多業務的融合服務。

財通證券2日研報指出，「G60星鏈」落地意味著大陸衛星互聯網產業鏈的進一步擴容以及在製造端和應用端的更進一步，衛星技術在手機創新、自動駕駛、防災減災、物聯網等市場的開拓有望加速推進，行業迎來巨大的發展機遇。

據科技諮詢機構泰伯智庫測算，商業航天將迎來黃金發展周期，2025年市場規模有望高達人民幣2.8兆元。