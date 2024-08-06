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全球股市震盪A股機會來了？ 瑞銀：陸股相對具防禦性
彭博報導，瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai近日發表新興市場股票策略認為，應理性看待股市大跌，在近期出現多個全球宏觀風險的背景下，瑞銀認為中國具備相對防禦性，尤其是因為許多中國特定風險似乎已獲反映。
瑞銀認為，MSCI新興市場/AxJ在過去一周下跌約5.5%，一系列全球宏觀事件共同引發了此次拋售，包括疲軟的就業數據公布後對美國經濟衰退的擔憂加劇，科技股業績會反饋喜憂參半而估值/預期高漲，地緣政治緊張局勢加劇，以及在日本央行決定升息後，日元套息交易可能退出。
Sunil Tirumalai稱，市場可能繼續波動，新興市場股票在這次拋售中大幅跑輸美股，而新興市場盈利對美國經濟放緩的敏感性較低。
法國興業銀行策略師法蘭克．本西姆拉（Frank Benzimra）表示，「劇烈的反應增加了從日本轉向中國股市的可能性」。他提及，中國股市估值較低，在全球壓力下往往相對更具隔離性。
景順香港有限公司投資總監William Yuen表示，亞洲的「非理性」拋售為持有不足的中國市場提供了機會。
亞太股指5日遭遇「黑色星期一」，5日全線收跌，台日韓股指跌幅皆在8%以上狀態下，A股雖然受到拖累，但影響甚微。5日滬指盤中甚至小幅上漲，5日收盤，上證指數、深證成指與創業板指等三大板指跌幅都在1%左右。
A股市場總體波動幅度相較其他地區市場要小，或成為當日全球表現最好的市場，許多機構紛喊話「Ａ股的機會來了」。
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