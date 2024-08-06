鴻海「回歸」河南建總部 港媒：越、印失寵有三原因

在近年低階製造業向東南亞、南亞等發展中國家轉移的浪潮下，鴻海作為蘋果手機生產鏈巨頭、全世界最大的電子代工廠，疫後也將部分產業鏈轉移到印度、越南等地，但近日卻出現逆轉跡象。港媒報導，鴻海「回歸」絕非偶然，印度和越南「失寵」背後的根源問題，在於工人素質、產業鏈及基礎設施建設。

亞洲週刊報導，鴻海於7月24日宣布將在河南鄭州投資人民幣10億（約合新台幣44億元），建設新事業總部大樓，擴大果鏈供應鏈條，吸引更多訂單，鴻海也進入招聘旺季。也有消息指出，iPhone 16系列仍然要在大陸組裝。

根據相關數據，鴻海對河南乃至於大陸經濟具有重大意義，去年鴻海所在的新鄭綜保區進出口額達到人民幣4,073億（約合新台幣1.8兆元），佔河南省進出口的比例近半。

報導稱，鴻海回歸絕非偶然，印度和越南的「失寵」背後的根源問題在於工人素質、產業鏈以及基礎設施建設。由於印度工人受教育程度不如中國，印度工廠組裝的iPhone 15良品率僅有一半。

此外越南、印度的供應鏈不齊全也是另一個主要原因，雖然兩國的人工成本低於中國，但當地工廠不少零組件卻要從大陸進口，工廠為此得支付高昂的運輸費用，拉高了總成本。

基礎設施欠缺也成為「壓死駱駝的最後一根稻草」，印度、越南的電力落後，在工廠生產的電力高峰期經常面臨限電困境，印度民間的偷電現象也廣泛存在，進一步提升生產成本。