路透：為防美推新限制措施 華為等陸企囤積三星HBM晶片

路透引述消息人士說法稱，大陸科技巨頭華為、百度及一些初創公司正在囤積三星電子生產的高頻寬記憶體（HBM）晶片，因預期美國將限制此類晶片的對中國出口。這意味中國企業在與美國和其他西方國家的貿易緊張局勢加劇下，正在進行準備，地緣政治緊張同時影響全球半導體供應鏈。

其中一位消息人士指出，自今年初以來，前述大陸科技公司加大了對具有人工智慧（AI）功能的半導體採購力度，讓大陸市場約占據三星HBM晶片營收約30%的份額。

據了解中國對HBM興趣人士稱，大陸晶片需求主要集中在HBM2E上，該型號比最先進的HBM3E版本落後兩代。

消息也指出，目前很難估計中國儲存的HBM晶片的數量或價值，但從衛星製造商到騰訊等科技公司持續購買這些晶片。晶片設計初創公司中科昊芯最近亦從三星訂購了HBM晶片，而華為一直在使用三星HBM2E半導體來製造其先進的昇騰AI晶片。

路透此前引述消息人士報導，美國政府正計劃本月公布一項對大陸半導體行業出口實施新限制的出口管制方案。該方案預計將制定限制HBM晶片出口的參數。

HBM晶片是開發輝達（Nvidia）的圖形處理單元(GPU)等先進處理器的關鍵組件。圖形處理單元可用於生成式AI工作。目前只有3家主要晶片製造商生產HBM晶片，分別為南韓的SK海力士和三星，以及美國美光。

而消息指出，如果限制向中國銷售HBM，對三星影響較大。因為美光自去年以來一直避免向中國出售其HBM產品，而SK海力士則更專注於先進的HBM晶片生產。

韓聯社報導，據南韓產業通商資源部和南韓貿易協會4日數據，7月南韓對中國大陸的出口年比增長14.9%，達114億美元，創近21個月以來的新高，南韓再次成為中國第二大進口來源國。

報導稱，南韓對中國的存儲半導體、無線通信設備零部件等IT中間產品出口增加，推動南韓對中國出口呈現強勁回升態勢。