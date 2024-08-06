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中國要防內捲式競爭 源頭遏止地方政府補貼扭曲

中央社／ 台北6日電

中共中央政治局7月底召開會議，當中強調要防止「內捲式惡性競爭」。官媒指出，最重要的是從源頭遏止地方政府對於生產要素市場的補貼與扭曲，相關的「公平競爭審查條例」已於8月1日起實施。

中國經濟出現「內捲式」競爭，以電動汽車行業最受矚目。中共中央政治局7月底召開的會議，當中提到要防止「內捲式惡性競爭」，這是歷次政治局會議中首次使用該提法，隨即成為市場焦點。

據人民日報旗下微信公眾號「俠客島」，上海交通大學中國發展研究院執行院長陸銘表示，「內捲式」惡性競爭最典型的就是競相壓價擴張產能，在此情況下，企業處境尷尬：不降價，市占率不保；降價，容易出現全行業微利甚至虧損。

陸銘進一步解釋，一些地方政府為擴張GDP，以惡性競爭方式招商引資，比如違規減稅、財政獎補、壓低土地價格等，變相支持了行業擴張和競相壓價。

報導指出，從行業角度看，全行業利潤微薄，影響再生產與研發投入，企業發展後勁不足。從經濟結構看，大量惡性競爭集中在製造業領域，長此以往，會使中國經濟出現製造業產能相對過剩，而服務業仍是供給弱項的結構性問題。

報導並說明，有些行業的出口表現確實亮眼，但從中長期看，國內競相壓價的情況會影響出口端，同時易引發國際貿易爭端。並且舉例中國產摩托車曾經在越南有很大市占率，後來國內摩托車企業競相壓價，搞惡性競爭，產品品質卻跟不上，最後失去東南亞市場的優勢地位。

至於如何防止「內捲式」競爭，陸銘認為，1日起實施的「公平競爭審查條例」只要執行到位，地方政府在招商引資中的「內捲式」惡性競爭情況就可望得到遏制。

「公平競爭審查條例」對保障各類經營主體依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭作出明確規定。比如，在影響生產經營成本方面，強調要保障競爭公平，不得給予特定經營者稅收優惠，實施選擇性、差異化財政獎勵或者補貼，也不得在要素獲取、行政事業性收費等方面給予特定經營者優惠。

中國吉利汽車董事長李書福6月表示，中國汽車工業內捲程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，這一現象或許可以提高市場化水準，也可能引發簡單粗暴的價格戰，結果就會是偷工減料。

李書福的「車企內捲」之論再度引發各界對中國經濟內捲的關注。

市占率 摩托車

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