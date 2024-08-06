陸年度「兩岸關係研討會」 17、18日在山東青島舉行

由大陸國台辦旗下海研中心舉辦的「兩岸關係研討會」，今年將於8月17到18日在山東青島舉行，這是520總統賴清德就職和中共三中全會後，陸方首個大型的官方對台學術研討會，大陸國台辦主任宋濤是否出席並發表講話受到關注。

海研中心全稱為海峽兩岸關係研究中心，是由中共中央台辦、大陸國務院台辦成立的台灣問題研究機構，每年舉辦年度「兩岸關係研討會」，邀請大陸官員及兩岸學者過百人出席。

去年，兩岸關係研討會主題為「兩岸關係與民族復興」，討論了「兩岸關係前景與道路抉擇」、「深化融合發展與同胞福祉」等議題，陸方由國台辦副主任潘賢掌出席並發表講話。

在此之前，2021年、2022年的兩岸關係研討會分別在廣西南寧、河南鄭州舉行，受新冠疫情影響，以線上結合線下形式召開，陸方由時任大陸國台辦主任劉結一出席或者視訊致詞。