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中國恒大向許家印等7名被告收回股息等逾1900億元
中國恒大8月5日晚間在港交所公告，尋求向集團創辦人許家印、丁玉梅等七名被告收回股息及酬金共約60億美元（約合新台幣1,963億元）。
公告中提到，今年3月22日，清盤人以中國恒大集團名義在香港高等法院針對三名被告展開法律訴訟。三名被告分別為許家印、公司前行政總裁夏海鈞以及公司前首席財務官潘大榮。該訴訟逐步發展至加入其餘四名被告，即許家印之配偶或前配偶丁玉梅以及三間與許家印及丁玉梅有關聯的實體。
在該訴訟中，中國恒大尋求向七名被告收回（其中包括）公司根據其聲稱為誤報的截至2017年12月31日至2020年12月31日止各財政年度的財務報表支付的股息及酬金共約60億美元。
2023年9月28日，許家印因涉嫌違法犯罪，已被大陸相關部門採取「強制措施」。2024年5月31日，中國證監會對許家印罰款人民幣4,700萬元並採取終身證券市場禁入措施 。
丁玉梅為許家印元配，但去年8月14日，中國恒大在一則公告中稱丁玉梅為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，引發外界揣測，為逃避債務許家印與丁玉梅已技術性離婚。
中國新聞周刊指出，近年來，中國大陸各種離婚式逃債、離婚式減持、破產式逃債層出不窮。
據傳，在得知大陸有企業家因許家印案遭「邊控」後，丁玉梅已提前於去年7月飛離香港。
據《每日經濟新聞》報導，6月14日，夏海鈞名下位於香港北角柏傲山的頂層復式豪宅已被售出，轉讓價格為港幣8,200萬元，較其2019年以約港幣1.6億元購入，賠本近五成。許家印、丁玉梅在香港的多處豪宅則已被債權機構或公司接管。
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