對抗中國不公平貿易 墨西哥聯手美加抗中傾銷

面對中國產品傾銷，破壞貿易互惠原則，墨西哥財政部長拉米雷斯（Rogelio Ramírez）表示，墨西哥將大幅減少來自中國的進口，不僅可以讓墨國的國內生產毛額（GDP）增加1.4%，更可以創造56萬個工作機會。

墨國媒體「墨西哥經濟新聞」（Mexico BusinessNews）報導，墨西哥財政部長拉米雷斯公開表示，有必要重新評估與中國的貿易關係。他強調，中國「賣東西給我們，卻不從我們這裡買東西」，兩國的經貿並不平等，也沒有互利互惠。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）也強調，墨西哥是一個自由開放的經濟體，雖然不能完全消除來自中國的進口，但必須減少進口量，朝向自給自足邁進。

拉米雷斯補充，如果北美加拿大、美國和墨西哥3國，能夠共同生產目前從中國進口的10%的產品，墨西哥的GDP將增加1.4%。美國和加拿大也會同時受益，GDP分別可以增加0.8%和0.2%。

墨西哥政府也估計，如果北美生產能取代中國進口，將創造大量就業機會。墨西哥本地可以新增56萬個工作機會，而美國新增60萬個，加拿大新增15萬個。

至些哪些產品可以替代中國進口，墨西哥已經擬定在醫療設備、製藥、電子、金屬機械、汽車零組件等關鍵領域的產品清單。

此外，為了防止中國利用墨西哥「洗產地」，尤其是鋼鐵和鋁，把「中國製造」變為「墨西哥製造」，再輸往美加地區以躲避關稅。美國和墨西哥政府今年7月聯手宣布新措施，要求跨境美墨兩國的鋼鐵產品，必須提供產品原產國的資訊，也就是證明必須是在墨西哥、美國或加拿大3地「熔化與澆鑄」，否則就要徵收高達25%的關稅，以打擊從墨西哥流入美國的廉價中國鋼鐵。

根據統計，2023年中國的鋼鐵產量增長36.2%，超過9000萬噸。產量過剩的鋼鐵，更是大幅出口拉丁美洲國家。光是2024年第一季，出口量就增加44%。除了墨西哥外，南美的智利和巴西也祭出高關稅反制。其中巴西把鋼鐵產品關稅從9%提高到25%，智利也把鋼鐵關稅提高到33%，希望能保護本國的鋼鐵產業，以及人民就業。