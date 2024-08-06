中國航展 高尖產品將亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第十五屆中國國際航空航天博覽會（簡稱中國航展）倒計時100天啟動儀式4日在珠海舉行。

中新社報導，珠海航展集團董事長兼總經理孫潔峰介紹，中國航展將於今年11月12日至17日在珠海國際航展中心舉行，本屆航展將實現「展示空間裂變倍增」、「空天海陸硬核呈現」、「國際交流更加開放」、「無人系統閃亮登場」和「軌道交通直達展館」等創新突破。

本屆航展將啟用13個展館，室內展覽面積有12萬平方公尺，較上屆10萬平方公尺增長了20%；室外展覽面積約23萬平方公尺；首次開闢斗門蓮洲「無人系統演示區」，含無人船演示區和無人機演示區。

本屆航展參加國家和地區47個，國內外參展商近800家，其中俄羅斯、法國、美國、沙烏地阿拉伯將以展團形式參展，波音、空巴、霍尼韋爾、巴航工業、賽峰、泰雷茲等世界知名航空企業悉數亮相。 　　

本屆航展設立了低空經濟館及民航產業展區、商用飛機產業展區、商業航天展區、新材料及應用展區、成果轉化展區等主題區，展品覆蓋「陸、海、空、天、電、網」全領域，一批代表世界先進水平的高、精、尖展品集體亮相。

俄羅斯 空巴 美國

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