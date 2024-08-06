拉薩商展 600多外商掘金

2024拉薩進口商品展覽會4日在西藏會展中心開幕，來自31個國家和地區的246家企業、600餘名外籍客商進藏「掘金」。當日恰逢拉薩傳統雪頓節首日，展會開始後民眾便紛紛湧入，逛展消費。

中新社報導，展覽會現場設有尼泊爾、塞爾維亞、馬來西亞、泰國、蒙古國5個主題館，另有外貿綜合服務、拉薩好物兩個專題展區和279個標準展位。

拉薩市市長王強介紹，近年來拉薩市積極推動對外貿易發展，制定發布外貿支持發展政策，建成投用西藏首個跨境電商海外倉等，誠摯邀請全世界友好人士走進拉薩，一起共享開放發展的雪頓盛宴。

尼泊爾駐拉薩總領事納瓦拉傑·達卡爾稱，他希望未來加德滿都市和拉薩市可共同努力，促進雙方交流及旅遊業發展。

來自阿富汗喀布爾的商人阿明扎伊·穆罕默德·賈主要銷售阿富汗毛毯等手工藝品，這是他第二次進藏展銷。在現場，阿明扎伊·穆罕默德·賈十分忙碌，不斷為顧客挑選合適的款式和花色，顧客砍價時，他便掏出手機播放毛毯的製作過程。他說，期待這次銷量更好。